Май 4th, 2020

Рейтинг Путина упал до рекордно низкой отметки

Рейтинг Владимира Путина упал до рекордно низких значений.

Согласно данным ВЦИОМ, президенту России доверяют всего 28% его сограждан. Тут надо особо отметить, что ВЦИОМ — это не гнездо оппозиционеров и сторонников Навального, а государственная контора, которая полностью лояльна Кремлю.

То есть, скорее всего, дела у Путина идут еще хуже, а эти 28% лишь попытка приукрасить действительность. И в этом есть парадокс. Рейтинги других мировых правителей на усиления эпидемии коронавируса и углубления экономического кризиса идут вверх.

Люди сплачиваются вокруг своих лидеров во время тяжелых испытаний. Но не в России.

Дело даже не в том, что россияне как-то резко стали ненавидеть своего царя. Он сам каждый день демонстрирует, что не способен решить хоть какую-то проблему. Он стал не просто бесполезным, он стал вредным как для простых людей, так и для российской элиты.

Очередное выступление президента России 28 апреля показало, что он даже не понимает, насколько все плохо. Людям вместо денег он пообещал салют и парад авиации, а бизнесу вместо помощи — поручение разработать план помощи. То есть — вообще ничего. Упавший ниже плинтуса рейтинг — прямое следствие этой беспомощности.

Не известно сколько Путин будет еще сидеть в бункере,но,скорее всего, немного. Когда президент становится старым и ненужным, его выкидывают.