Май 4th, 2020

Пресс-служба консульских учреждений Польши в Украине обьявила о возобновлении процессов выдачи рабочих виз для украинцев с сегодняшнего дня

С 4 мая, консульские учреждения Республики Польша в Украине возобновили процесс выдачи виз. Эта информация появилась на сайте пресс-службы посольства Польши в Украине. В начальный период будут приниматься исключительно документы для выезда на работу в отрасли сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

«Хотим сообщить, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут принимать только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок», — говорится в сообщении.



Также известно, что для подачи документов на визу необходимо пройти регистрацию в электронной системе e-konsulat. Одновременно с этим в посольстве предупредили, что получение визы в других целях, за исключением вышеперечисленных категорий, пока невозможно.