Май 4th, 2020

Подписан Меморандум между Укравтодором и представителями компаний,которые занимаются дорожными работами

30 апреля состоялось подписание Меморандума между Укравтодором и компаниями,которые работают в сфере дорожных работ. На подписании присутствовал президент Украины.

Меморандум предусматривает официальное трудоустройство всех работников компаний дорожной отрасли, обеспечение медицинского страхования для всех работников, закрепление минимальной заработной платы для дорожных специальностей на уровне 9 тыс. 670 грн в месяц.

Глава Укравтодора Александр Кубраков отметил, что уже сегодня в дорожной отрасли средняя заработная плата составляет 16-17 тыс. грн.

«Я думаю, что это правильный тренд, и до конца года еще больше компаний пересекут эту черту по зарплатам своих рабочих. Тогда Украина станет более конкурентоспособной по сравнению с соседними странами. Специалистам этих профессий просто не будет смысла ехать в другие страны», – подчеркнул он.

Александр Кубраков также сообщил, что с 1 мая стартует онлайн-сервис «Дороги и работа», который будет информировать об актуальных вакансиях в дорожной отрасли и возможностях развития.

Государственная налоговая служба ежемесячно будет мониторить выполнение меморандума всеми участниками, прежде всего в отношении занятости и уровня заработных плат, а также уплаты всех налогов, отметила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.