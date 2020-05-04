Май 4th, 2020

Пиратский контент на территории России: снизился ли спрос?

Несмотря на то, что теперь Azino 777 и прочие сайты типа booi-casino-online.com, не входит в ТОП-10 рекламодателей, осуществляющих свою деятельность в отрасли онлайн-видео, это не говорит о том, что пиратский контент теперь перестает пользоваться спросом. В этом полностью не согласен Бырдин Алексей, работающий в «Интернет-видео».

Факт этого подтверждается данными, оглашенными Mediascope. Наибольшее количество рекламы за 2019 год наблюдалось на таких сайтах, как seasonvar.ru, lordsfilms.tv, lordfilms.tv и прочих. Ныне же доступа к таким площадкам у пользователей нет.

Если у тех, кто является организатором азартных развлечений, отсутствует лицензия, то Роскомнадзор и ФНС имеют все основания для того, чтобы выполнить процедуру ограничения доступа, как непосредственно к ресурсу, так и к площадке, где размещается предлагаемая реклама. Все, что нужно сделать правообладателю, так это только направить официальную жалобу в Роскомнадзор. Для этого на сайте происходит заполнение специальной формы и уже на протяжении минимального количества времени происходит ограничение доступа к определенному пиратскому ресурсу.

При этом антимонопольной федеральной службой осуществляется процесс слежения за тем, как происходит соблюдение законодательства в сфере рекламы. По сравнению с ФНС, у этой службы отсутствуют какие-либо права на то, чтобы блокировать в сети интернет возможных нарушителей закона. Эта организация может только оформлять административные протоколы и выдавать предписания, направленные на устранение установленных нарушений. За нарушения в рамках закона, связанного с рекламой, на юридические лица может налагаться штраф размером в 500 тыс. рублей.

Поэтому, по заявлениям Алексея Бырдина, процедура блокировки ресурса в сети интернет, на котором размещена реклама, может быть выполнена только посредством использования некоторых инструментов. Сюда можно отнести те, которые прописаны в антипиратском законодательстве или же те, которые были приняты на антипиратском меморандуме.

Стоит отметить, что еще в 2018 году правообладателями происходило обсуждение вопроса, связанного с возможностью внесения поправок, с помощью которых процесс блокировки правонарушителей осуществлялся максимально оперативно. Хоть ведомством и осуществляется активная проработка этого вопроса, ныне все еще находится на начальном этапе. Об этом уточнила информацию Татьяна Никитина, являющаяся одним из руководителей ФАС.