Май 4th, 2020

Новый фильм о принцессе Диане еще до выхода отметился скандалом

Принцессы Дианы нет уже более 20-и лет. Но до сих пор она остается одной из самых загадочных и волнующих персон двадцатого века. О принцессе снято и написано уже не мало. Сейчас ожидается выход еще одного фильма о ней. И уже запахло новым скандалом.Рабочее название фильма «Быть мной: Диана», и по сообщениям западных СМИ, в картине создатели расскажут всю правду о жизни принцессы.



В частности, уже известно, что картина будет разделена на несколько частей. В одной из них создатели расскажут правду о несчастном браке Дианы, а также о ее тяжелом детстве. В съемках принимали участие близкие люди принцессы, с которыми она общалась в последние месяцы своей жизни. Однако сюжет фильма вызвал серьезное негодование сыновей Дианы — принца Гарри и Уильяма. Они считают, что создатели картины обязательно приукрасят сюжет, и информация не будет достоверной.



Однако в пресс-службе кинокомпании, снимающей эту ленту, уже заявили, что фильм им никто не заказывал, и они будут использовать только данные из открытого доступа. Также стало известно, что создатели картины акцентируют внимание на проблемах с психикой у Дианы. Известно, что она страдала булимией и четыре раза совершала попытки суицида

. Создатели фильма не скрывают и того, что Диана состояла в конфликтных отношениях со своей матерью и на протяжении месяца до гибели ни разу с ней не разговаривала.