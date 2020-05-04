Май 4th, 2020

Лолита Милявская опубликовала архивное видео и удивила комментарием

Лолита Милявская на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное видео,на котором звезды советской эстрады за одним столом поют украинскую песню. На видео видно саму Лолиту,Наталью Королеву,Татьяну Овсиенко,Буйнова и других небожителей советских времен.

«Вот это воспоминание 1996 года. Спасибо Андрею Гусеву за сохраненное видео. Да, это тур «Голосуй или сядешь на кол», как мы его называли в шутку! Огромное ему спасибо за 42 дня вместе с моими друзьями не в очень простых физически, условиях, но очень теплых и искренних отношениях, которые мы храним до сих пор», — подписала пост Милявская.

Скорее всего,Лолита имеет ввиду концертный тур за поддержку Бориса Ельцина на пост президента России .И даже намекает,что артистов ,с помощью угроз и шантажа ,заставляли в этом туре участвовать.

Хотя любой человек,который имеет отношение к шоу-бизнесу,отлично знает,что за такие туры артисты получают не совсем маленькие деньги.

Потому заявление Милявской сейчас выглядит,как оправдание. Осталось только понять перед кем или чем.