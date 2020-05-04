Май 4th, 2020

Карантин благоприятно повлиял на развитие онлайн-сервисов и онлайн-услуг

Карантин определенно имеет свои плюсы для общества в целом. Все большими темпами стал развиваться бизнес -онлайн. Люди много времени проводят в сети и это подтолкнуло многих продвигаться именно в этом направлении.

В социальных медиа наблюдается оживление. Создаются новые группы, которые за довольно короткий срок набирают популярность. Для специалистов социальных медиа нынешняя ситуация – это определенный вызов, к которому они должны быть готовы. С другой стороны, надо учитывать, что с прекращением карантина спрос на соцмедиа спадет.

Главный минус уменьшения общения офлайн заключается в том, что фейковые новости распространяются с еще большей скоростью. С другой стороны, люди старшего поколения больше пользуются сравнительно закрытыми соцсетями, такими, как например, Whatsapp, тем самым не всегда могут определить достоверность получаемой информации.

В такой ситуации наиболее востребована работа тех, кто раскрывает ложь и полуправду в сети. На сегодня работающих в области социальных медиа достаточно, но для них следовало бы проводить тренинги, специализировать, научить, как правильно распространять правдивую, верную информацию. За короткий период сделать это сложно. С другой стороны, специалисты в этой области должны быть материально заинтересованы в своей работе.

Компании, которые смогли оперативно приспособиться к сложившейся ситуации, смогут пережить ее с наименьшими потерями, и в то же время заработают имидж сильной структуры, которой можно доверять. Карантинный режим ускорил внедрение онлайн-систем, увеличил роль интернета, цифровых технологий в жизни человека.





