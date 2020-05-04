Май 4th, 2020

Институт социологии опубликовал актуальные рейтинги украинских политиков

Киевский международный институт социологии провел опрос общественного мнения, в соответствии с которым спустя один год после того, как Зеленский занял президентскую должность, за него готовы голосовать 42,6% украинцев. Примечательно, что год назад в первом туре президентских выборов за Зеленского свои голоса отдали 30% избирателей, а во втором — 73%.



По результатам опроса, который был проведен с 17 по 25 апреля методом CATI при участии 4024 человек, 42,6% определившихся голосовали бы за Владимира Зеленского, если бы выборы состоялись в конце апреля, 14,9% — за Петра Порошенко, 12,2% — за Юрия Бойко. К тому же, среди всех опрошенных 9,7% готовы голосовать за Юлию Тимошенко, 6,4% — за Игоря Смешко, 4,3% — за Анатолия Гриценко, 3,5% — за Олега Ляшко, 1,8% — за Святослава Вакарчука, 0,8% — за Александра Вилкула, а за других кандидатов — всего 3,7%.



Тем временем, по результатам опроса Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 45,1%. 12,8% респондентов планируют голосовать за Порошенко, 10,8% — за Бойко, 6,0% за Смешко, 5,4% — за Тимошенко, 3,5% — за Гриценко, 2% — за Ляшко.