Май 4th, 2020

Гарри и Меган в поисках свободы. Книга Меган Маркл появится в продаже уже в августе.

Принц Гарри и его жена Меган решили не давать зарабатывать таблоидам на их биографии и заработать на этом самим. Пара выпускает книгу о своей жизни и скоро ее можно будет приобрести.

Отказ от королевских обязанностей и титулов повлек за собой множество слухов и догадок. Выдумывались самые невероятные причины ухода из дворца Гарри И Меган. И ,наконец-то,они решили положить этому край и внести ясность во всю эту историю

Принц Гарри и Меган Маркл не стали тратить свое время на излишнюю болтовню в эфире и решили выпустить честную биографию. Авторами книги, записанной со слов пары, стали королевские эксперты Омид Скоби и Кэролин Дюран.

Что же еще известно о потенциальном бестселлере? Новые подробности были опубликованы в сети и уже получили множество отзывов поклонников.

Название для книги герцоги выбрали в своем излюбленном, драматичном стиле: «В поисках свободы: Гарри и Меган — как создать собственную королевскую семью». Печатная версия издания появится на мировых прилавках в августе 2020 года.

Судя по аннотации, «признание» продемонстрирует самый «честный и обезоруживающий портрет» семьи, который займет 320 печатных страниц. Книга раскроет множество тайн Меган и Гарри, развеет слухи и покажет скрытые стороны королевской истории любви.





