Май 4th, 2020

Джоан Роулинг пожертвовала $1,25 млн на помощь бездомным и жертвам насилия

В субботу, 2 мая, британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов (1,25 миллиона долларов) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия. Об этом она объявила в день, когда поклонники ее творчества по всему миру отмечают годовщину битвы за Хогвартс.

«Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных. Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность £1 млн», − написала Роулинг в Twitter.

Сумму, пожертвованную писательницей, поровну разделят между собой две британские организации, одна из которых помогает бездомным, а другая − жертвам домашнего насилия.

Напомним, битва за замок Хогвартс − ключевой эпизод последней, седьмой книги поттерианы.