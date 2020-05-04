Май 4th, 2020

Джамала показала, что ждет опять ребенка

Украинская певица Джамала, которая вскоре во второй раз станет мамой, показала большой беременный животик.

В своем фотоблоге знаменитость разместила серию фотографий, на которых позировала в ярком платье свободного кроя. Несмотря на фасон, наряд изрядно подчеркнул фигуру звезды, которая находится на последних месяцах беременности.

В посте Джамала рассказала юзерам, трудно ли ей сейчас петь.

«Что касается пения во время беременности, то тяжело физически, потому что ты становишься больше. А с точки зрения техники — диафрагма подперта все время и кажется, что ты всегда распета. Но я делюсь исключительно своими ощущениями, это мой личный опыт. Петь при первой беременности мне было трудно только последние две недели перед родами, а до этого я все время выступала, проводила репетиции, давала концерты, записывалась в студии», – поделилась знаменитость.

Также артистка рассказала, что в итальянской вокальной академической школе бытовало мнение, что пока женщина не родила — ее голос был неполноценным.

«Сегодня это звучит весьма провокативно. Некоторые партии у Верди, в Беллини даже не разрешалось петь женщинам, которые еще не стали мамами. Могу сказать, что мой голос после родов изменился, окреп, в нем стало больше низких обертонов», – добавила исполнительница.