Май 4th, 2020

Донателла Версаче проявила свой безупречный вкус в отделке собственных отелей

Донателла Версаче -не только модный дизайнер ,но и владелица успешной сети отелей на модных курортах.

Сестра знаменитого итальянского дизайнера владеет долей в сети роскошных отелей Palazzo Versace. Первый расположен на Золотом побережье Австралии, в 25 км от аэропорта Голд-Кост.

Снаружи отель выглядит как дворец в стиле европейского классицизма, украшенный греческими меандрами и фресками с логотипом модного дома. Мостовая при въезде к нему выложена второй по величине в мире каменной мозаикой, а фойе украшено антикварным 750-килограммовым канделябром, который выкупили из государственной библиотеки Милана.

В Palazzo Versace 200 номеров, более 70 апартаментов, большой бальный зал, несколько баров и ресторанов, пристань для яхт и, конечно, бутик Versace.

Многие предметы интерьера изготовлены специально для отеля и существуют в одном экземпляре. Второй Palazzo Versace находится в Дубае, его дизайн разработала лично Донателла Версаче.



