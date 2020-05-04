Май 4th, 2020

Деми Роуз открыла еще пару снимков эротической фотосесии

Деми Роуз ,на многочисленные просьбы поклонников своих больших глаз,согласилась опубликовать еще пару снимков с последней горячей фотосессии в ванной.

На снимках Деми позирует абсолютно голой в ванной ,наполненной цветами.

Первое фото было со спины. Было видно красивые и соблазнительные формы девушки.Сейчас Деми опубликовала снимок с другой,не менее прекрасной стороны. Деми с трудом удерживает свою красоту в двух руках.

Потрясающая девушка не очень стесняется откровенных фотосессий. Видно,что они ей доставляют удовольствие. Фотографы и разнообразные издания уже выстроились в очередь,чтобы посотрудничать с очаровательной красавицей.

Мы тоже ждем новых снимков этой незабываемой модели.