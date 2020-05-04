Баффет потерял 50 миллиардов долларов

Холдинговая компания Berkshire Hathaway, возглавляемая американским инвестором Уорреном Баффетом, по итогам первого квартала получила чистый убыток на 49,7 млрд долларов.89-летний Баффет, начавший инвестировать еще при Линдоне Джонсоне в 1960х и входящий в топ-5 богатейших людей мира с состоянием 67,5 млрд долларов, стал жертвой кононавирусной мясорубки на рынках, спалившей в марте более 10 триллионов долларов капитализации за несколько недель.

Портфель акций конгломерата, куда входят бумаги Apple, Bank of America, подешевел на 55,5 млрд долларов. Акции самой Berkshire с начала года упали на 19%, обогнав по темпам падения индекс S&P 500: он с начала года снизился на 12%.

«Меры, принятые властями и частным бизнесом для борьбы с его распространением, оказали значительное влияние на нашу работу в марте. Они, вероятно, окажут негативное воздействие на все наши операции во втором квартале, хотя степень этого может варьироваться», — заявила Berkshire в комментарии к отчету.

Как отмечает Forbes, несмотря на падение акций, Баффет не спешил скупать подешевевшие бумаги. За квартал Berkshire нарастила свой денежный резерв на 10 млрд — до 137 млрд долларов. На покупку акций в этот период компания потратила всего 3,5 млрд долларов.

В апреле Berkshire Hathaway распродала все принадлежавшие ей акции четырех крупнейших авиакомпаний США: United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.

Нынешний кризис существенно отличается от того, что мир пережил 12 лет назад, заявил Баффет во время ежегодного собрания акционеров Berkshire.

«В 2008 и 2009 годах наш экономический поезд сошел с рельсов, и было несколько причин, по которым дорожное полотно было слабым с точки зрения банков.В этот раз мы просто сняли поезд с рельсов и отправили его в тупик», — констатировал он.