Май 4th, 2020

Микки Рурк снимается в голливудском фильме в Латвии

Голливуд никогда не останавливает работу. Даже не смотря на карантин.

Латвийские власти разрешили голливудской команде продолжить съемки мистического военного триллера «Warhunt» режиссера Мауро Борелли, где главную роль играет Микки Рурк.

Правда, артистам и съемочной бригаде приходится соблюдать меры предосторожности.

Как рассказал продюсер проекта, из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и закрытия границ, пришлось изменить расписание Микки Рурка, который согласился заблаговременно прилететь в Латвию до введения ограничительных мер.

Рассказывая о соблюдении мер предосторожности на площадке, продюсер отметил, что очень быстро это стало нормой, и все привыкли к новому порядку. В частности, у каждого артиста теперь свой набор средств для грима, кисти и прочее используются только для одного человека, при этом гримеры, конечно, носят защитные маски.





