Май 3rd, 2020

«Золотая» мать Израиля. Ко дню рождения Голды Меир

7 цитат и 7 фактов из жизни «железной леди» Ближнего Востока Голды Меир

Голда Мабович-Меерсон-Меир родилась в Киеве, с родителями переехала в США, оттуда уже с мужем — в подмандатную Палестину, часть которой стала Израилем. Она работала прачкой и кассиршей, возглавляла женский отдел Всеобщей федерации трудящихся, была первым послом Израиля в СССР, министром труда и иностранных дел и наконец — премьер-министром Еврейского государства.

О матери Израильского государства сказано уже все и даже больше — да и сама она написала биографию, «Моя жизнь», в которой раскрыла личные тайны и вполне откровенно рассказала о сложностях политической жизни того времени.

Редакция JewishNews.com.ua собрала 7 чуть менее известных фактов из жизни Голды Меир (в переводе — «золотой» и «озаряющей») и 7 ее цитат:

1. Деда Голды Мабовича, который принадлежал к очень религиозной семье и был приучен соблюдать все тонкости еврейских обрядов, забрали в армию в тринадцать лет. Он прослужил в русской армии тринадцать лет и ни разу, несмотря на угрозы, насмешки, а зачастую и наказания, не прикоснулся к трефному. Все годы он питался лишь хлебом и сырыми овощами. Его хотели заставить креститься; за неповиновение наказывали — целыми часами он простаивал на коленях на каменном полу, — но Мабович не покорился. И все-таки после возвращения домой его мучил страх, что по незнанию он мог нарушить Закон. Искупая возможный грех, Мабович годами спал на скамейке в неотапливаемой синагоге, и подушкой служил ему камень. Не удивительно, что он умер молодым.

2. Дед был не единственным родственником, от которого Меир унаследовала потрясающее упорство и несгибаемость. Прабабка с материнской стороны, в честь которой и назвали Голду, тоже была известна своей железной волей и любовью командовать.

3. Голда с мужем Морисом попали в кибуц Мерхавия не сразу. Им отказывали по двум причинам. Первое — недавно созданный кибуц не хотел принимать супружеские пары, потому что дети были роскошью, которую не может позволить себе новое поселение. И второе: коллектив, состоящий из семи женщин и тридцати мужчин, не допускал мысли, что «американская» девушка сможет или захочет выполнять все необходимые тяжелые работы. Голде удалось переубедить жителей кибуца, и в итоге их приняли.

4. Сына Менахема (1924 г. рождения) и дочь Сару (1926 г. рождения) Голда вырастила самостоятельно. С мужем она расстались еще в начале 1930-х годов — но развод они так и не оформили.

5. Во времена исполнения Голдой Меир обязанностей премьер-министра, она попыталась убедить Генри Киссинджера сделать Израиль своим первоочередным приоритетом. Киссинджер ответил ей письменным посланием: «Я хочу проинформировать Вас о том, что во-первых я — гражданин США, во-вторых государственный секретарь, а только в-третьих — еврей». На что Голда ответила: «Мы, в Израиле, читаем справа налево».

6. После событий 1972 года, когда во время Олимпийских игр в Мюнхене арабские террористы захватили и лишили жизни нескольких израильских спортсменов и тренеров, Голда Меир приказала израильским спецслужбам найти и убить всех организаторов и исполнителей теракта, где бы они ни находились.

7. В конце 1984 года в Израиле была выпущена банкнота в 10 новых шекелей. На одной стороне банкноты был изображен портрет «бабушки Голды», а с другой — толпа советских евреев, которые с невообразимой радостью приветствовали Меир в 1948 году во время ее визита в Москву.