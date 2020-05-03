Май 3rd, 2020

В Кремле уже появились желающие занять место Путина

В Москве уже начали примерять новых кандидатов на место Путина и организовывать группы поддержки. Одним из главных претендентов на пост главы государства является мэр Москвы Сергей Собянин. О его поддержке уже успели заявить несколько влиятельных людей и чиновников.

Ближайшее окружение действующего главы Кремля Владимира Путина выражает недовольство кандидатурой Собянина и, со слов политолога, пытается найти другую фигуру, которую можно будет назвать «компромиссной».



К тому же московский мэр будет включен в состав Совбеза Российской Федерации. Тем временем, Путин еще до осени может «контролировать» ситуацию и настроения внутри российской элиты, но его влияние существенно ослабевает, а поддержка среди населения и вовсе достигла рекордно низкого уровня.



Ранее депутаты Госдумы после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным проголосовали за поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Соответственно, после вступления ее в силу, Путин сможет баллотироваться на выборах российского президента в 2024 году.