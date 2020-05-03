Май 3rd, 2020

В чем разница между мужской и женской логикой

О женской логике придумано не мало анекдотов. Наш мир пока еще более мужской и соответственно, логика и научный подход ценятся выше, чем интуиция. Хотя если понаблюдать тенденции последних 10 лет, женщины выходят на первый план, а с ними – и более интуитивный взгляд на мир. Например, в США руководители компаний на курсах учатся принимать решения в бизнесе, используя интуицию. Точно также военно-морские силы США изучают интуицию, чтобы использовать быстрый интуитивный способ принятия решения в бою.

Мы приходим к сбалансированному восприятию мира, признавая равную ценность левополушарного (логичного) и правополушарного (интуитивного, творческого, эмпатического) мышления.

Анекдоты о женской логике уходят в прошлое.

Исследования работы головного мозга показали, что у женщин больше развиты межполушарные нейронные связи, благодаря чему они лучше видят общую картину. У мужчины лучше работают связи внутри полушария – они лучше справляются с детальной проработкой ситуации (проблемы).

Женщины многозадачны – могут одновременно держать в голове и решать несколько задач сразу. Мужчины однонаправлены: выполняют задачи последовательно, одну за другой.

Чтобы жить в гармонии ,мужчине стоит прислушиваться к женским оценкам и советам по отношениям с людьми, к ее способности видеть общую картину и подсказывать сильные и слабые места. Женщине – уметь слушать и слышать мужской видение ситуации, ценить его умение решать сложные задачи.