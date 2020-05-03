Май 3rd, 2020

Указ Трампа об использовании Луны вызвал возмущение в Москве

Россия обвинила Соединенные Штаты в попытке колонизации космоса и установлении жесткого контроля над ресурсами всего человечества. В ответ на принятие указа Трампом в апреле Кремль объявил, что выступает против любых попыток приватизировать космическое пространство.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился сказать, можно ли считать конкретно вышеупомянутый указ попыткой приватизации, подчеркнув: «Подобным решениям нужно давать сугубо юридическую оценку, сначала нужно изучить это решение, основываясь на юридических подходах».

В Кремле считают,что указ, подписанный Трампом, идет вразрез с признанным Вашингтоном Соглашением о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятым резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1979 года. Согласно резолюции, все государства независимо от степени их экономического или научного развития имеют равные права на исследование и использование Луны как достояния всего человечества.

В своем заявлении российский МИД обратил внимание на то, что Вашингтон решил принять такой указ «именно в то время, когда политические, материальные и интеллектуальные ресурсы человечества по максимуму задействованы на решение самых серьезных и насущных проблем, связанных с пандемией COVID-19».

«Американское руководство уверено, что любые интересующие США территории и ресурсы должны становиться именно их достоянием. Однако такая политика не соответствует нормам и духу международного права».-заявляют удивленные российские политики. Видимо ,в Кремле считают,что нарушать международное право -это их прерогатива.