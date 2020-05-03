Май 3rd, 2020

Россия потребовала у США оплатить гуманитарную помощь

Во время пандемии разные страны начали выказывать поддержку друг другу. Наиболее пострадавшим отправляются гуманитарные грузы и отсылаются в помощь врачи. Это уже стало традицией и всем понятно,что вместе эту беду удастся побороть быстрее. Всем,но только не России.

Сегодня же стало известно, что власти Российской Федерации не упустили момент выставить счет американцам за то, что Москва поставила в Вашингтон сомнительную помощь для борьбы с коронавирусом. Так, известно, что Россия выставила США счет на сумму в 660 тысячи долларов Соединенных Штатов Америки за свой рейс для оказания медицинской помощи в апреле в борьбе с пандемией.



Правительственный отчет говорит о том, что относительно этой поставки есть данные, что этим же рейсом в страну прибыли также тысячи единиц вообще ненужного для больниц США оборудования. Речь идет о военных противогазах, хозяйственных перчатках… Также в этом грузе были 45 вентиляторов, которые не могли быть сразу использованы из-за возникших проблем с напряжением, ведь для оборудования США нужно 110 вольт, а в Российской Федерации используется 220 вольт.