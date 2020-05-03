Май 3rd, 2020

Памелла Андерсон напомнила о себе вызывающим фото

Памелла Андерсон напомнила о себе очередным фото. На этот раз обошлесь без обнаженки. 53-х летняя крастка до сих пор не упускает случая продемонстрировать фигуру во всей красе и поклонникам,похоже,это нравится.

Много лет назад слава свалилась на Памеллу буквально в одну минуту.

Фотомоделью красавица стала случайно: она попала в объектив телекамер во время создания репортажа о футбольном матче, на котором в тот момент находилась. Девушку заметили менеджеры пивоваренной компании Labatt Brewing и предложили ей контракт.

После того как реклама с Андерсон в главной роли распространилась по всей Северной Америке, к девушке обратилось всемирно известное мужское издание Playboy с предложением поучаствовать в эротической фотосессии. Впервые она попала на обложку «Плейбоя» в октябрьском номере журнала за 1989 год.

В 1990 году она становится ведущей моделью журнала Playboy и неоднократно называется девушкой месяца. Ее фото попадали не только на обложки, но и на вложенные в издание постеры.

До сегодняшнего дня у красавицы множество поклонников,которые буквально засыпают ее комплиментами за каждый откровенный снимок.