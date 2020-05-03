Май 3rd, 2020

Олег Сенцов жестко прокомментировал слова президента об одесской трагедии

Известный режиссер и бывший политзаключенный опубликовал в Facebook пост с комментариями слов Зеленского об одесской трагедии.

В частности, речь идет о заявлении украинского лидера, в котором он задал вопрос о том, кто виновен в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Комментируя это, Сенцов подчеркнул, что если Зеленский и далее будет такое говорить, что вскоре он будет сомневаться в том, кто начал войну на Донбассе.



«Если главе государства нужно разъяснять, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе», — написал Сенцов.

Зеленский ранее заявил в Facebook, что сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. «Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. «Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?» — одно из них. Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — писал глава государства.