Май 3rd, 2020

Метью Перри ушел в запой из-за неполадок в личной жизни

Голливудский актер Метью Перри никогда не афишировал свою личную жизнь. Всю информацию журналистам приходилось добывать из других источников. Вот так на днях стало известно,что Метью расстался со свое й подругой Молли Хервиц. Пара встречалась два года. Девушка моложе Метью на 22 года.

«Они разбежались не так давно, но смогли остаться друзьями», — заявил источник, однако не уточнил, по какой причине актер расстался с возлюбленной.

Эти отношения он скрывал на протяжении долгого времени, и лишь в декабре прошлого года актер впервые появился с девушкой в одном из ресторанов. Позднее Молли подтвердила эти отношения, однако сам Перри продолжает хранить молчание. Поклонники не исключают, что причиной расставания с этой девушкой могла стать алкогольная зависимость актера, с которой он борется уже много лет. Перри никогда не был женат.



В середине 90-х он встречался с Джулией Робертс, в 2006 году он познакомился с актрисой Лиззи Каплан, и эта связь продолжалась около 6 лет. Все эти годы актер борется с алкогольной зависимостью. Ранее в интервью он признался, что из-за проблем со спиртным даже не может вспомнить 3 года съемок в сериале «Друзья».