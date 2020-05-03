 
 
Май 3rd, 2020

Метью Перри ушел в запой из-за неполадок в личной жизни

метью перри страшныйГолливудский актер Метью Перри никогда не афишировал свою личную жизнь. Всю информацию журналистам приходилось добывать из других источников. Вот так на днях стало известно,что Метью расстался со свое й подругой Молли Хервиц. Пара встречалась два года. Девушка моложе Метью на 22 года.

«Они разбежались не так давно, но смогли остаться друзьями», — заявил источник, однако не уточнил, по какой причине актер расстался с возлюбленной.

Эти отношения он скрывал на протяжении долгого времени, и лишь в декабре прошлого года актер впервые появился с девушкой в одном из ресторанов. Позднее Молли подтвердила эти отношения, однако сам Перри продолжает хранить молчание. Поклонники не исключают, что причиной расставания с этой девушкой могла стать алкогольная зависимость актера, с которой он борется уже много лет. Перри никогда не был женат.

В середине 90-х он встречался с Джулией Робертс, в 2006 году он познакомился с актрисой Лиззи Каплан, и эта связь продолжалась около 6 лет. Все эти годы актер борется с алкогольной зависимостью. Ранее в интервью он признался, что из-за проблем со спиртным даже не может вспомнить 3 года съемок в сериале «Друзья».

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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