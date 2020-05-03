Май 3rd, 2020

Елену Малышеву обвинили в непрофессиональности и некорректном поведении с подчиненными

Ведущую Елену Малышеву обвиняют в психологическом давлении на подчиненных и некорректном поведении. Бывший редактор программы рассказал,что весь коллектив,который работал с Еленой ,уволился.

По его мнению, все сюжеты Малышевой взяты из программ американских теледокторов. А сама она как руководитель ведёт себя некорректно и непрофессионально.

«Художник, который делал для передачи вагины из поролона, постоянно уходил в запои. ЕВМ его костерила, но не увольняла, уж больно хорошо выходила у него человеческая плоть. Но больше всех доставалось нам — редакторам сайта, ибо зачем тут просто так сидеть, получайте посуду с дырочками», — написал бывший сотрудник Малышевой.

По его словам, ведущая оказывала на сотрудников давление и относилась к ним свысока. В частности, устраивала публичные мероприятия, на которых подчиненные должны были рассказывать о своих проблемах со здоровьем. Полных сотрудников Малышева заставляла худеть на летучках.

Гвоздь программы — упреки за плохое здоровье. Почему ты такой нездоровый, если работаешь в «Здоровье»? Болеешь — вылечим! Почему ты такой толстый? Рассказывай о своих проблемах и обещай при всех, что похудеешь», — написал бывший редактор.

По его словам после конфликта весь отдел, где он трудился, уволился.