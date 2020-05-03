Май 3rd, 2020

Диетологи посоветовали продукты,которые повысят уровень тестостерона

Чтобы быть здоровым не всегда нужно бежать в аптеку за лекарствами. Иногда обычные продукты могут помочь не хуже таблеток.

Как известно, тестостерон напрямую связан с потенцией. Если его уровень падает, что часто происходит с возрастом, после 40-50 лет, то и интимные проблемы не заставят себя ждать. Предупредить их либо справиться, если они уже имеются, можно с помощью трех продуктов, ведь от питания зависит состояние организма.

Не забывайте о твороге. Помимо того, что маложирный молочный продукт содержит кальций и способствует похудению, богат белком, который влияет на уровень тестостерона. В порции творога его может содержаться больше, чем в куске постного мяса или курицы.