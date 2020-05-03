Диетологи посоветовали продукты,которые повысят уровень тестостерона

Чтобы быть здоровым не всегда нужно бежать в аптеку за лекарствами. Иногда обычные продукты могут помочь не хуже таблеток.
Как известно, тестостерон напрямую связан с потенцией. Если его уровень падает, что часто происходит с возрастом, после 40-50 лет, то и интимные проблемы не заставят себя ждать. Предупредить их либо справиться, если они уже имеются, можно с помощью трех продуктов, ведь от питания зависит состояние организма.
Чеснок также полезен для мужчин. Помимо того, что обладает антибактериальными свойствами и препятствует воспалительным процессам в организме, он за счет активных веществ в составе помогает поднять уровень тестостерона у сильного пола.
Третий полезный для мужчин продукт – это фасоль. В ней так же, как и в твороге, содержится много белка. Разница в том, что он растительный. Кроме того, фасоль богата цинком, который также необходим для нормального функционирования организма. Хороши бобовые и тем, что в них практически нет жиров – так что употребление блюд из них не будет провоцировать набор веса.
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