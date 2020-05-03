Май 3rd, 2020

Депутаты от «Слуги народа» возложили цветы погибшим сепаратистам в Одессе

Второго мая, в Украине шестая годовщина трагедии, которая произошла в городе Одесса в этот день 2014 года. В свою очередь народные избранники от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук, а также Леонов Алексей возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где погибли второго мая 2014-го группа сепаратистов во время противостояния со сторонниками Евромайдана. Такое сообщение обнародовала Украинская служба информации.



На своей странице в социальной сети Фейсбук журналист Михаил Штекель написал:

«Сегодня. Дом профсоюзов. Изначально правоохранители сказали, что никого туда вообще не пропустит, ни одного человека. После этого, они заявили, что будут пускать по два человека, чтобы возложить цветы. Два народных депутата от «Слуги народа» уже успели зайти туда с бокового входа. Речь идет об Артеме Дмитрук, а также Алексее Леонове».



Является это очередной необдуманной глупостью или откровенной поддержкой сепаратизма должны бы разбираться соответствующие органы.