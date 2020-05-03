Май 3rd, 2020

Деми Роуз снялась обнаженной в цветах и сорвала шквал комплиментов

Деми Роуз нельзя назвать классической топ-моделью: ее параметры далеки от общепринятых 90-60-90, да и рост девушки отнюдь не 180 сантиметров.

Низкорослая Деми – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и в интернет-пространстве. Снимки девушки в Инстаграме за считаные минуты набирают тысячи лайков, а количество подписчиков скоро достигнет 14 миллионов.

С детства Роуз мечтала связать жизнь с модельным бизнесом, но для подиума ее рост и вес не подходили. Несмотря на отсутствие лишних килограммов, она миниатюрна — всего 157 сантиметров.

В 2015 году биография Деми в корне изменилась: модель переехала из Великобритании в Америку. Там Роуз сразу попала в реалити-шоу Taz’s Models. В нем красивые девушки жили в Майами в одном доме, тренировались, ухаживали за собой и участвовали в фотосъемках. После этого Деми начали приглашать в известные журналы: ее лицо украшало страницы «For Him Magazine» и «Nuts». Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Обнаженная модель часто снимается в откровенных фотосессиях. Порой кажется, что на аккаунте нужно ограничение 18+. Последнее ее фото как раз из таких. Полностью обнаженная девушка сидит в ванной наполненной цветами. Восторгу поклонников не было предела.Как и всегда,в общем.