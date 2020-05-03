Май 3rd, 2020

Ана де Армас отпараздновала свой 34-й День рожденья с Беном Афлеком

О романе Бена Афлека и Аны де Армас журналистам стало известно еще в марте. Однако парочка никак не коментировала ситуацию и не давала интервью по этому поводу. Хотя их регулярно замечали в обнимку на улицах.

Как выяснилось, Ана приберегала официальное подтверждение романа с Аффлеком для особого случая. 30 апреля актрисе исполнилось 32 года. Свой день рождения Ана отметила с Беном,об этом свидетельствуют фотографии в Инстаграм.

Дом, в котором остановились возлюбленные, по случаю праздника был украшен воздушными шарами, а на десерт имениннице принесли шоколадный торт со свечами. Вишенкой праздника стала наполненная конфетами пиньята в форме звезды, которую Ана никак не могла разбить.

Откровенно о романе с Аффлеком Ана в беседе с прессой не рассказывает, но делится своими эмоциями от совместной работы, осыпая партнера комплиментами — они познакомились на съемках фильма «Глубокая вода».

«Когда мы впервые читали наши сцены вместе, было очевидно, что он собирается сделать что-то исключительное с этой сложной ролью. Его персонаж — двигатель истории, и перевоплощение в него требует балансирования между трагедией и иронией, между реализмом и самой абсурдной комедией. Он не только знает, как сделать это с легкостью, но и умеет удивлять вас в каждом действии. Его талант безграничен,»

- рассказывала Ана.