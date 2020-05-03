Май 3rd, 2020

Актриса Яна Поплавская озвучила проблемы,с которыми столкнулись семьи в изоляции

Известная актриса Яна Поплавская поделилась своими размышлениями по поводу напряженной ситуации в семьях из-за вынужденной изоляции.

«В период всеобщей самоизоляции люди лишились рабочих мест, потеряли свои бизнесы, они находятся в депрессии, потому что им не на что есть, нечем платить за жилье и кредиты… Им никто материально не помог, их оставили с проблемами один на один. А вдобавок, как вишенка на торте во всей этой истории, людей загнали в четыре стены», — говорит актриса.



Актриса отметила, что никого не учили, как вести себя в таких ситуациях.

«Как не сломаться в такой ситуации, как нормально коммуницировать с близкими, когда ты находишься буквально в шаге от нервного срыва из-за всего происходящего? Существует очень большая проблема с психологической помощью (как со школьными специалистами, так и с экспертами для взрослых). Люди не знают, куда идти, как попасть к психологу, как получить эту помощь…», — сказала актриса.



Она также подчеркнула, что тяжело приходится и детям, которые вынуждены обучаться дистанционно.



«Получается, что родитель должен быть и родителем, и учителем (ведь все то, что учитель за этот короткий урок объяснить не успел, приходится объяснять маме или папе). Как делали наши бабушки-прабабушки? Как бы тяжело им ни было, они плакали в подушку, а утром просыпались, „надевали“ улыбку, обнимали детей и говорили: „Любимые мои, все хорошо!“», — заключила Поплавская.