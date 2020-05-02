Странный выбор места для палаток группы Дятлова попытались обьяснить специалисты

Гибель людей на перевале Дятлова до сих пор остается одной из самых таинственных и необычных историй.. За время, прошедшее с трагедии, было выдвинуто множество версий, объясняющих неординарное происшествие.
Один из исследователей этой истории предположил, что туристы могли за заблудиться на перевале. Эту простую версию поисковики озвучили почти сразу же после обнаружения погибшей группы. Возможно, студенты решили не переходить через северо-восточной отрог горы Хохлачатль, а хотели обойти его снизу. Чтобы пройти этим маршрутом, им нужно было с перевала спуститься в распадок.
Из-за плохой видимости туристы, по-видимому, свернули не там, где нужно, и поднялись на склон горы, думая, что они пока еще идут под перевалом. Именно поэтому путешественники поставили палатку на горе. Сами они считали, что находятся под перевалом. Эта версия объясняет и странный выбор направления, куда побежали туристы. Ведь, покинув палатку, они пошли не к лабазу на юг, а в противоположную сторону.
Впрочем, автор блога сомневается, что все можно объяснить так просто. Ведь в группу входили опытные студенты. Они должны были почувствовать, что поднимаются в гору, и оценить примерное расстояние, которое прошли. Кроме того, погода позволяла увидеть вершину Хохлачатля и понять, вниз идут туристы или вверх.
Девять человек под руководством Игоря Дятлова погибли в горах Урала в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Тайна их гибели до сих пор не разгадана.
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