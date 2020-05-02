Май 2nd, 2020

Странный выбор места для палаток группы Дятлова попытались обьяснить специалисты

Гибель людей на перевале Дятлова до сих пор остается одной из самых таинственных и необычных историй.. За время, прошедшее с трагедии, было выдвинуто множество версий, объясняющих неординарное происшествие.

Один из исследователей этой истории предположил, что туристы могли за заблудиться на перевале. Эту простую версию поисковики озвучили почти сразу же после обнаружения погибшей группы. Возможно, студенты решили не переходить через северо-восточной отрог горы Хохлачатль, а хотели обойти его снизу. Чтобы пройти этим маршрутом, им нужно было с перевала спуститься в распадок.