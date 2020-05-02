Май 2nd, 2020

Стало известно, кого Трамп назначил на должность посла в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп номинировал 71-летнего генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла США в Украине. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Белого дома.

«Кейта Дейтона (из Вашингтона) назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», — отмечается в сообщении.

Сейчас Дейтон занимает должность директора Центра Джорджа Маршалла в городе Гармиш (Германия). Он работает там с 2010 года и приступил к работе сразу после увольнения из армии США в звании генерал-лейтенанта. Одновременно Дейтон выполняет функции старшего советника по вопросам обороны США по Украине.

Как отмечает пресс служба главы американского государства, в прошлом Дейтон, среди прочего, занимался Россией, где работал военным атташе в посольстве в Москве, а также Израилем и Палестиной, поскольку занимал там должность координатора по вопросам безопасности от правительства США.

Артиллерист по специальности. Воевал в Ираке. Работал директором по проведению операций Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО США). Владеет немецким и русским языками.