Май 2nd, 2020

Специалисты рассказали ,какие продукты помогут бороться со стрессом

Весной многие сталкиваются с проблемой хронической усталости. В отдельных случаях это может закончится депрессией.Весенняя депрессия чаще всего бывает вызвана авитаминозом и резкой переменой погодных условий. Если вы чувствуете, что ничего вас не радует, ежедневно сильно устаете, а также замечаете, что ухудшился эмоциональный фон, придерживайтесь специальной диеты.



По словам специалистов, всего несколько продуктов, включенных в рацион, уже через неделю дадут положительный результат — поднимется настроение, улучшится самочувствие, уровень стресса начнет снижаться. В первую очередь, медики советуют включить в рацион бразильский орех. Достаточно всего 3 штук в день, чтобы успокоить нервную систему. А еще в вашем рационе непременно должна присутствовать клюква. Это уникальная ягода, которая помогает снизить уровень кортизола, а также восполнить дефицит многих витаминов.



На третьем месте в рейтинге продуктов против плохого настроения обычный чай из ромашки. Чтобы его приготовить, вам не нужно идти в поля собирать эти цветы. Достаточно купить ромашку в пакетиках в аптеке. Пейте такой чай ежедневно по 1-2 чашки. Он успокаивает, помогает избавиться от бессонницы. Также в вашем рационе должны присутствовать сельдерей, различные зеленые салаты, черный шоколад, абрикосы, миндаль, морковь и бобовые.