Май 2nd, 2020

Сергей Жигунов очередной раз ушел от жены к любовнице

Российский актер Сергей Жигунов подтвердил слухи о том,что он расстается с женой. В браке они прожили 35 лет.В 2007 году Жигунов уже уходил от жены, когда у него начался роман с Анастасией Заворотнюк, однако через 2 года он вернулся к законной супруге.



Однако в последнее время его часто видели в компании журналистки Виктории Ворожбит. А несколько дней назад и вовсе появилась информация о том, что Жигунов отсудил одну из квартир у своей законной жены. Чтобы избежать дальнейших слухов, актер вышел на связь и опубликовал небольшой пост на своей странице в соцсети .

«Поражают заголовки сегодня. Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но всех разочарую. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет», — подчеркну Жигунов, намекая на то, что он действительно бросает свою жену. Однако поклонников актера такой ответ не устроил, и в комментариях они начали задавать ему много вопросов.



Напомним, что журналисты разузнали о том, что в настоящее время актер уже не живет со своей супругой. Вместе с новой возлюбленной он проживает в загородном доме и соблюдает режим самоизоляции.Надо сказать,что Виктория как две капли воды похожа на Анастасию Заворотнюк.