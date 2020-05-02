Май 2nd, 2020

Селена Гомес боится остаться одинокой

Селена Гомес-молодая,красивая и всемирно известная. Она много выступает,у нее миллионная армия поклонников,но в личной жизни ей катастрофически не везет. После романа с Джастином Бибером,она так и не оправилась. И не готова выкидывать бывшего любимого из своей жизни.

Недавно певица дала интервью о своей новой песне «Rare”, которое дала одному популярному журналу. Эта композиция является заглавной в её новом альбоме. Она сказала, что в данный момент, не стремится к созданию новых отношений, но боится, что не сможет никого полюбить и останется одна.

В этой прекрасной и талантливой головке по утрам роятся мрачные мысли. Как говорит сама Селена: «Проснувшись утром я волнуюсь, мне одиноко, но затем я сама себя начинаю уговаривать, что и у меня будет счастье, я обязательно встречу свою вторую половинку.»



Роман между Селеной Гомес и Джастином был ярким и многообещающим. Влюблённые постоянно ссорились, потом мирились. Они доставляли боль и страдания друг другу. Со стороны казалось, что это такая игра на лидерство. Но и ей пришёл конец. Сегодня эта стройная красотка свободна, ей всего 27 лет. Поклонники не дают ей прохода. Они поджидают её после концертов, в публичных местах. Но пока молодые люди её не особо интересуют. Она много пережила, ведь в её жизни были трудные моменты. Но Селена сильная личность, она обязательно встретит своего суженого и будет по-настоящему счастлива.