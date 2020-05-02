Май 2nd, 2020

Россия просит Италию уплатить по счету за гуманитарную помощь

Российская Федерация выставила Италии счет за оказанную ранее гуманитарную помощь.Теперь Россия «просит» итальянское руководство помочь с отменой введенных Евросоюзом санкций. Соответствующий текст обращения от имени депутата российской Госдумы, руководителя комитета по международным делам Леонида Слуцкого на имя его коллеги из партии «Движение пяти звезд» Вито Петрочелли опубликован популярным изданием.



Данное письмо было написано 27 апреля, а переслал его посол Кремля в Италии Сергей Разов. В документе депутат страны-агрессора Слуцкий еще раз напоминает Риму о предоставленной Москвой помощи в борьбе против COVID-19. Вместе с тем, главный посыл обращения касается необходимости снятия санкций с России.



«Хочу выразить сожаление в связи с тем, что не был достигнут консенсус на площадке Генеральной Ассамблеи ООН касаемо внесенного РФ проекта Декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», – написал Слуцкий.

В данном случае имеются в виду события в конце марта, когда Путин предложил на некоторое время отменить антироссийские санкции для более качественной борьбы против коронавируса. Страны ЕС и США ему отказали.