Май 2nd, 2020

Почему мэр Черкасс выступил против правительства

В сети разыгралась настоящая битва мэров. История в в Черкассах, где мэр Анатолий Бондаренко, бросивший вызов Авакову и Зеленскому, предстал в образе всенародного героя,нашла свое продолжение в Мукачево.. Но ,чтобы не самообманываться, нужно знать всего несколько тезисов о Бондаренко.

Во-первых, всем защитникам черкасского мэра нужно напомнить, что Бондаренко – это представитель «Батькивщины». Официальный владелец 5 машин и неофициальный плиточного завода.

Второй тезис – инициатором отмены карантина, а, по сути, провокатором выступил представитель местного Нацкорпуса, ну и соответственно Авакова Николай Кухарчук. Так что вчера под зданием полиции в Черкассах можно было наблюдать веселую картину – представители Авакова протестовали против действий представителей Авакова, направленных против провокации представителей Авакова.

Третий тезис – в действиях местной власти есть рациональное зерно и действительно все должны быть перед законом равны, но, если вы собираетесь нарушать закон, подготовьтесь к этому юридически, а так получите уголовные дела и сядете в тюрьму, если вы собираетесь ослаблять карантинные меры, вы должны просчитывать шаги наперед и по каждому пункту приложить регламент.

Вчера в Черкассах открылись магазины, поехали маршрутки, но никто не знает, что делать. Сегодня откроются рестораны и детские секции. При таком раскладе Черкассы за пару недель могут превратиться в крупнейший очаг эпидемии и обгонят по количеству заболевших Черновцы.