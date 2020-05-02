Май 2nd, 2020

Одесситы восстановили флагшток с Державним прапором на Куликовом поле



Усилиями ветеранов АТО и участников волонтерского движения поддержки украинских военных на площади Куликово поле в Одессе восстановлен накануне годовщины 2 мая высокий флагшток с Государственным Флагом Украины, который был повален пророссийской саранчой.



Об этом сообщает волонтер и общественный деятель Наталья Кручинина в Facebook.



«Установлено мачта под Государственный флаг на Куликовом поле. Потом мы подсчитывали… конечную стоимость, в которую влючено (восстановление мачты, бетонного фундамента и конструкции, которая предотвращает закручивание флага — ред.). Учитывая форс-мажорные обстоятельства, в которых мы пытались успеть вернуть флаг на его место до мая, конечная стоимость работ и расходных материалов составила 60 тысяч 500 гривень», — отчиталась перед общественностью Кручинина.



Волонтер добавила: «55 тысяч гривень собрали мы, еще 400 гривень поступили после окончания сбора, а 500 гривень передал человек прямо на месте установления мачты, пораженный красотой флага».



По словам Кручининой, подготовительные работы по восстановлению флагштока на Куликовом поле продолжались около месяца, так как новый флагшток изготовлен из металла — в отличие от того, который повалили злоумышленники. К тому же «возвратная» конструкция мачты предусматривает, что Государственный Флаг не будет ее обвивать при сильном ветре.



Часть средств, собранных патриотически настроенными одесситами, будет использована «на закупку средств защиты и дезинфекторов для воинов», защищающих суверенитет и целостность Украины.



Как сообщалось, 30 апреля сотрудники СБУ пресекли попытку представителей пророссийского движения «Куликово поле» организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года. При обысках у участников преступной группы правоохранители обнаружили печатную продукцию, содержащую откровенную антиукраинскую пропаганду. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.