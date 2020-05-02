Май 2nd, 2020

Новость о роскошном доме Малышевой вызвала возмущение в сети

Новость о роскошном особняке Елены Малышевой разозлила ее зрителей. Кроме того оказалось,что она владеет еще двумя квартирами на Манхэттене,в которых проживают ее сыновья.

О роскошной недвижимости в Америке сообщил оппозиционер Навальный, который провел собственное расследование. Россияне усомнились в том, что Малышева могла заработать такие огромные деньги благодаря работе на телевидении и доходам от собственных клиник для похудения.

Многие пользователи пишут в соцсетях о том, что врач позиционирует себя как патриот своей страны, поэтому удивительно, что она приобрела недвижимость в Нью-Йорке. Более того, недавно стало известно, что ее сын работает в одной из больниц этого мегаполиса. Россияне отмечают, что честным трудом на такую недвижимость никто и никогда не сможет заработать, тем более в том случае, если является ведущим программы о здоровье.



Нужно отметить, что ранее на защиту Малышевой встал телеведущий Владимир Соловьев, заявивший, что ведущая очень много работает и занимается бизнесом, однако ее доходы намного ниже, чем у заграничных звезд. Этим заявлением Соловьев вызвал еще одну волну негодования среди россиян. Он указал им на то, что Малышева живет небогато.