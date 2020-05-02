Май 2nd, 2020

Мэр Черкасс утверждает, что ему пришли смс с угрозами из Офиса Президента

Мэр города Черкасс, Анатолий Бондаренко, после получения «пламенного привета» от президента Зеленского, рассказал о получении угроз в свой адрес. Так, на своей странице в социальной сети, он выложил скриншот СМС с «последним предупреждением».

Если верить скриншоту, автором угроз является Сергей Трофимов. В то же время, никакого подтверждения, что угрозы написал первый замглавы Офиса президента Украины, нет. В сообщении Бондаренко призывают «успокоить свои таланты», а также пишут: «Следующий раз будут не приветы, а действия». Какие, не уточняется. Абонент также называет свою СМС «последним предупреждением». «Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом… Достаточно ясно?» — пишет «Сергей Трофимов».

Сам Бондаренко весьма сдержанно комментирует данный скриншот: «Мой ответ: вы забыли, в какой стране живете». Мэр не сообщил, обратился ли он к правоохранителям из-за этой СМС. В Офисе Президента уже заявили, что, возможно, Бондаренко стал жертвой пранка.