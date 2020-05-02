 
 
Май 2nd, 2020

Кими Чен Ын не умер: лидер Северной Кореи появился на людях

кимченЛидер КНДР Ким Чен Ын посетил церемонию завершения строительства завода в одной из провинций страны, появившись на публике впервые с 11 апреля
Об этом со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap сообщают СМИ

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые появился на публике после 20 дней отсутствия, вопреки слухам о его здоровье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава КНДР присутствовал на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству удобрений в провинции Южный Пхёнан.

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