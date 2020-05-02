Май 2nd, 2020

Ким Кардашьян сбежала с мужем от детей

Ким Кардашьян тяжело переносит вынужденную изоляцию. Женщина уже давно отвыкла от домашней обстановки и домашних дел.

Несмотря на то, что она живёт в большом и просторном доме, четверо детей постоянно требуют внимания. Несколько дней назад Ким выложила фотографию в Instagram с дочерью и подписала её: «Большинство дней мы не вылезаем из пижам». Сейчас звезда столкнулась с проблемами обычных матерей, и, судя по последним новостям, справляется с трудом.

Надо сказать,что ее муж Канье Уэст всячески старается помочь любимой. Не так давно он забирал детей на весь день из дома,а сегодня увез жену от них подальше.

Если карантин скоро не закончится,то многие знаменитости рискуют впасть в депрессию от обычной человеческой жизни. И потом тратить миллионы на реабилитацию.

Раньше Ким дала интервью известному изданию, где рассказала, как живёт их семья и чем занимается во время самоизоляции. Звезда поделилась своим любимым местом в доме на время карантина — домашним кинотеатром. Ким сообщила, что именно там они всей семьёй проводят больше всего времени: «Вся семья провела здесь последние несколько ночей, после того, как дети построили тут крепость, устроив постель на полу».