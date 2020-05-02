Май 2nd, 2020

Израиль раскрыл подробности своей самой секретной оперрации ХХ века

Сегодня мы поговорим об одном из самых вопиющих провалов египтян, настоящей катастрофе, вызвавшей истеричный хохот во всем мире. Речь пойдет об операции «Петух 53», в ходе которой израильские коммандос похитили советский радар П-12МП «Сдвиг-К» (апгрейд Енисея).

Эта операция примечательна как эпическим раздолбайством египтян, так и наличием опубликованных воспоминаний свидетеля — советского советника, которые по фактологии полностью подтверждают израильские источники. Т.е. тот редкий случай, когда какую-то из спецопераций того времени можно рассмотреть относительно полно и беспристрастно.

Итак, конец 1969-го года. Война на истощение пошла совсем не так, как задумывал Насер. У евреев подавляющее превосходство в воздухе, соотношение потерь порой доходит на 10 к 1 и египетскому лидеру не остается ничего, кроме как отправиться на поклон в Москву с просьбой о скорейшей поставке новой техники и советского контингента. СССР пошел братишке на встречу, советские части ПВО и летчики уже начинали грузиться на корабли, но пока отдуваться приходилось военным советникам.

Еще в октябре 1969-го евреи столкнулись с новым советским радаром П-12 (конечно же, они не знали, с каким именно). Этот локатор позволял обнаруживать израильские самолеты еще на подлете и значительно затруднял их действия. Израильские асы охотились за ним более месяца и даже один раз отрапортовали об уничтожении цели, но работа радара возобновлялась снова и снова, видимо, евреи разбомбили ложную цель.

РЛС П-12 на позиции

Но 22 декабря евреям повезло, звено Вотуров обнаружило замаскированный локатор посреди пустыни в окружении пары бедуинских шатров. Первой же мыслью израильских генералов было разбомбить чертов радар, пока его не перебросили в другой район, тем более никаких средств ПВО в округе замечено не было — бомби на здоровье! Но в отделе расшифровки аэрофотоснимков встрепенулись не на шутку. При детальном осмотре и увеличении полученных снимков выходило, что секретный радар, фактически не охраняется! Ст. лейтенант Ехиэль Хальо и сержант Рами Шалев предложили провести операцию по захвату египетской РЛС. Это тоже достаточно характерный эпизод. Ситуация, когда младший по званию делает предложение, а его не посылают сразу же в наряд вне очереди, была достаточно распространена в ЦАХАЛе тех лет. В итоге руководство ВВС Израиля настояло на захвате египетского радара, обслуживающего персонала и документации.

План операции был разработан в крайне сжатые сроки. Основной проблемой для евреев был вес оборудования, которое потребовалось бы эвакуировать. На глазок вес каждого из блоков был оценен в 7 тонн, но такой груз не мог поднять даже недавно поступивший на вооружение вертолет CH-53 Sea Stallion, ведь его грузоподъемность была всего 3 тонны. Нужно было импровизировать… Опять же, импровизация и евреи — что может пойти не так. Сначала оказалось, что вертолеты могут поднять 4 тонны, если забить на технику безопасности и инструкции. Что делать с остальным перегрузом? Отрезать нафиг все ненужное!

Израильский Sikorsky CH-53 Sea Stallion. Сейчас их уже массово снимают с вооружения, но на 69-ый это был лютый хайтек

По плану 56 десантников на двух старых-добрых Супер Фрелонах должны были высадиться неподалеку от радара, часть останется прикрывать дорогу, по которой могут подойти подкрепления, а остальные быстренько перебьют охрану и автогенами срежут все лишнее с вагончиков, чтобы облегчить транспортировку. Эвакуацию груза и десантников обеспечивали 3 CH-53.

Старичок SA.321 Super-Frelon. Использовался в основном для высадки вертолетных десантов и для снабжения оторвавшихся частей. До появления CH-53 — самый грузоподъемный израильский вертолет.

А что же на другой стороне Канала? А там треш, угар и содомия (буквально, развивать тему я не буду, потому что 282 УК и 6.21 КАП). Основной источник с египетской стороны — советский военный советник Игорь Куликов, служивший переводчиком при другом советском советнике — майоре Тарасе Панченко. По сети гуляют 2 текста, якобы за его авторством, незначительно отличающиеся, прежде всего стилем изложения, фактология сохраняется.

Игорь Куликов в Заафаранской долине. 30.11.69

Они служили при 504-ом пехотном батальоне, который осуществлял непосредственное прикрытие участка побережья Красного моря в районе города Рас-Гариба.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ БАТАЛЬОНА СОСТАВЛЯЛА СТО ДВАДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ ПО ФРОНТУ И ВОСЕМЬДЕСЯТ В ГЛУБИНУ

Всё, финита, занавес. Как 500 человек, пусть даже и с танковой ротой усиления, радиотехнической ротой, батареей 120мм минометов, смешанной батареей ПТО из 57мм и безоткаток + несколькими орудиями ПВО должны были прикрывать такую площадь от высадки израильского десанта — одному Аллаху известно. Сверху добавьте, что батальон был перебазирован на место только в ноябре 1969-го, а советские советники прибыли в начале декабря. Попытки наладить какое-никакое инженерное обеспечение лагеря упирались в то, что Рамадан в 1969-ом выпал на 11.11-10.12, т.е. посты, молитвы, все дела. Не до окопов и землянок, короче.

Знаете, есть такая конспирологическая теория, мол НА САМОМ ДЕЛЕ УЧЕНЫЕ И ЗОГ СКРЫВАЮТ, что китайцев не миллиард а в 2 раза меньше, типа они численность себе набивают для понтов? Ну вот это тот случай. Вроде как 200к египетских солдат на фронте, а почти 5% всей линии фронта прикрывает один батальон с ротой тридцатьчетверок…

Когда на позиции батальона прибыли наши советники у них случился форменный баттхерт. Если ложную позицию радара оборонял почти весь батальон под прикрытием нескольких зенитных орудий, то настоящая РЛС стояла на удалении 5.5 км от расположения египетских частей. С одной стороны, именно это и позволило ей так долго оставаться необнаруженной, а с другой — случись что и на помощь радару не успеть. Я просто процитирую. нашего советника:

«Ложный радар представлял собой насыпной бугор с какой-то воткнутой в него железкой, изображавшей, видимо, радиолокационную антенну. Прикрывали объект ряды колючей проволоки с сигнальными минами и пять батарей спаренных зенитных пулеметных установок советского и американского производства. На этой позиции размещалось более 400 человек личного состава. Считалось, что подобным образом противник будет введен в заблуждение относительно истинного расположения РЛС.

Столь «мудрый» замысел командира роты был соответствующим образом оформлен на большом листе ватмана и утвержден витиеватой росписью командующего египетскими радиотехническими войсками. Естественно, что мы сразу же сообщили о своем категорическом несогласии с этой ситуацией старшему советнику бригады, который обещал разобраться»

В итоге советские спецы настояли на том, что в километре от радара будет нести дежурство хотя бы «засадный» взвод. Пока шли вялые переругивания, между советскими советниками и египетскими командирами, не желавшими брать на себя дополнительную ответственность и лишний геморрой, евреи судорожно готовились к осуществлению своей операции.

Израильские десантники тренируются на кошках

Чтобы избежать излишнего распространения информации они УКРАЛИ старую захваченную египетскую РЛС со склада трофейного имущества. Десантники учились пользоваться автогеном, все были при деле. На операцию был выделен всего один час, после этого ожидался подход египетских подкреплений к месту высадки и неминуемая гибель десантников под гусеницами арабских танков.

Еще фото с тренировок

Итак, настал день Д, 26-ое декабря. По воспоминаниям Куликова, советским советникам было не до сна, потому что их весьма смутила активность израильской разведывательной авиации в районе. Когда с РЛС поступил сигнал о двух вертолетах, пролетевших через канал, Панченко предложил выдвинуть танковую роту к вероятному месту высадки десанта для учений, но арабы отказались от подобного предложения. Советские советники не придумали ничего лучше, как пойти спать. Проснулись они уже от бомбежки, израильские ВВС бомбили, как ложную позицию РЛС, так и само расположение батальона. С радара тоже передавали о бомбежке.

Карта операции. Зеленые стрелки — удары фантомов и скайхоков по египтянам, а фиолетовые — вертолеты с десантом. Почему на карте Синай показан арабским — загадка) Все, что восточнее канала и Красного моря на тот момент контролировали евреи

Опять передаю слово Игорю Куликову:

«Выяснилось, что все это время взвод в нарушение приказа находился не в засаде, а на позиции ложного радара. Командир взвода, как мы узнали позже, распивал чай с командиром роты. К настоящей же РЛС взвод начал выдвигаться лишь с началом воздушного налета. Последнее сообщение командира взвода: «Дальше двигаться не могу. Меня бомбят». В дальнейшем на наши вызовы старший лейтенант не отвечал»

Евреи без потерь заняли настоящую позицию РЛС, обрезали проводную связь, выставили заслон и занялись подготовкой к эвакуации оборудования. Они смогли взять в плен весь расчет и, после непродолжительного, но жесткого допроса, десантники смогли добиться от египтян, как передачи технической документации, так и сотрудничества в разборке радарной установки.

Зацените тактические еврейские усы. Вообще впервые такие вижу!

У евреев все тоже пошло отнюдь не гладко. Вышла задержка со снятием кунга, в котором хранилось оборудование да и с антенной намучились. В итоге от планового времени эвакуации пришлось отказаться, операция заняла на час больше!

ЕЩЕ РАЗ, ГОРСТКА ИЗРАИЛЬСКИХ СОЛДАТ В ЕГИПЕТСКОМ ТЫЛУ ДВА ГРЕБАНЫХ ЧАСА ДЕРБАНИТ АВТОГЕНАМИ СЕКРЕТНУЮ СОВЕТСКУЮ РЛС!!!!

Это Арабо-Израильские войны, детка… В итоге евреи грузятся на вертолеты и улетают, вместе с пленными и грузом, напоследок, подрывая все, что осталось от египетского радара. Египетский наблюдатель видит огонь и сообщает, мол, РЛС уничтожена израильской бомбой. Отправить людей, проверить чё-как там у братишек? Да не, бред какой-то. В итоге наутро, радостные арабы сообщают товарищу Куликову счастливую новость:

- Мистер Игорь, — обратился ко мне комбат. — Евреи украли радар.

Примерно так же евреи перевезли и кунг с оборудованием РЛС

Последовал дичайший разбор полетов, выяснилось, что о засеченных вертолетах несколько раз уведомил египетского комбата. Впоследствии его приговорили к смертной казни, командиров танковой и радиотехнической роты к 25-ти годам, правда, вскоре после смерти Насера, Садат их помиловал, но все же.

Вообще это эталонная операция, египтяне совершили все возможные ошибки, израильтяне допустили ошибок чуть меньше, но компенсировали свои косяки энергичными и решительными действиями.

Зацените степень тактикульнусти и прибарахленности израильских десантников! Обратите внимание на АК у одного из них. Еще и аутентичная изолента! Израильский спецназ часто использовал трофейную стрелковку.

Могли ли египтяне не облажаться или хотя бы затруднить израильтянам выполнение задания? Да, достаточно было бы просто оставить «засадный полк» там, где ему нужно было быть по плану и сразу же выдвинуться в направлении РЛС, когда стало понятно, что это жужужу неспроста. Другое дело, что задача, возложенная на 504-ый батальон, абсолютно не соответствовала выделенным средствам.

В общем подведем итоги:

Та самая египетская П-12 в музее ВВС Хацерим.

Евреи потеряли одного легко раненным. Арабы 2 погибших и 4 пленными (из 14-20 находящихся на позиции РЛС!!! остальные разбежались). Потери от бомбежек составили 2 погибших и несколько раненых. Израильтяне досконально изучили советский радар и выработали тактические указания по противодействию оному. В дальнейшем им это очень поможет во время заключительных боев войны на истощение и войны Судного дня. Отношения между советскими советниками и местными, после этой операции, очень сильно ухудшились.

Joyreactor