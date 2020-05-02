 
 
Май 2nd, 2020

Илон Маск написал короткий пост в Твитер и потерял 14 миллиардов долларов

илон маскИлон Маск одним коротким сообщением в Твитере обвалил акции своей компании. Основатель Tesla заявил в своем блоге , что акции компании на текущий момент являются слишком дорогими.

Данный твит Маска явно не остался незамеченным. Котировки акций Tesla на биржах быстро двинулись вниз, и в конечном итоге подешевели более чем на 10 процентов. Это, в свою очередь, привело к снижению стоимости компании на 14 миллиардов долларов. 

В этой связи стоит напомнить, что ранее инженеры Tesla разработали прототип аппарата для искусственной вентиляции легких. Любопытно, что в конструкции прибора присутствуют также автомобильные детали выпускаемых компанией электрокаров.

Благодаря реализации данной идеи Tesla сможет перераспределить уже имеющиеся заказы, и оперативно начать серийное производство аппаратов ИВЛ, спрос на которые существенно вырос из-за эпидемии коронавируса. Правда, пока о точных сроках говорить еще рано. Инженеры объяснили, что их разработка не прошла еще всех стадий тестирования.

Tags: , , , , | Category: Новости, Общество ﻿
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