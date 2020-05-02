Май 2nd, 2020

Белла Хадид продемонстрировала пышный бюст в расстегнутой блузке

Белла Хадид во время карантина проводит время у родителей на ферме. Работы и рекламных контрактов у нее по прежнему много. Девушка время от времени делает фотосессии своими силами для рекламы того или иного продукта. Видно ,что безденежье ей не грозит.

На свежем воздухе и здоровом питании Белла прибавила немало килограммов. Об этом она сама заявляла в своем микроблоге. Но это девушку не расстраивает. Сейчас худоба уже не актуальна . Многие мировые бренды уже переориентировались на широкий круг потребителей и нанимают моделей разной комплекции.

Белла решила не отставать от тенденции и часто публикует непрофессиональные снимки,чтобы максимально приблизить свой образ к типажу «девушка из народа». Это позволит ей заполучить большее количество контрактов после выхода из карантина.

Модели нельзя отказать в деловой хватке.

А пока карантин еще не закончился,Белла похвасталась незастегивающейся на груди блузкой.

«У девушки с соседней фермы было немного времени»-подписала фотосессию модель.