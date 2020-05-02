Май 2nd, 2020

Андрей Разин обещает доказать,что Лера Кудрявцева предоставляла секс-услуги

Конфликт между Лерой Кудрявцевой и Андреем Разиным набирает обороты. Ранее Разин заявил,что в 90-х Кудрявцева работала девушкой по вызову и что он может предоставить свидетелей. Лера назвала это заявление ложью.

Ведущая подала иск в суд и надеется получить от Разина более 2 миллионов рублей. Также она намерена судиться с изданием, которое опубликовало это заявление продюсера. Сам Разин прокомментировал эту информацию на своей странице в Инстаграм.

«Я предоставлю дополнительно столько материалов об этой даме, что ого-го», — заявил продюсер. Разин обещает, что если суд состоится, он выйдет в прямой эфир прямо из зала и расскажет все, что ему известно о телеведущей.



Однако на этом скандальный продюсер не успокоился и отметил, что если Кудрявцева намерена с ним судиться, он обязательно расскажет, как на самом деле появилась на свет ее маленькая дочь. По словам Разина, он лично знаком с суррогатной матерью, которая вынашивала ребенка телеведущий и ее супруга Игоря Макарова. Нужно отметить, что сама Кудрявцева неоднократно заявляла, что выносила ребенка самостоятельно.