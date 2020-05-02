Май 2nd, 2020

Ахтем Сеинтаблаев считает,что власть хочет сэкономить на культуре

Ахтем Сеинтаблаев -известный режиссер,автор культовых фильмов «Киборги»,»Номера»,»Захар Беркут».Вчера вечером в прямом эфире политического ток-шоу Ахтем подверг критике власть из-за ее попыток сэкономить на культуре в разгар эпидемии коронавируса.

По его словам, урезать нужно другие сферы, но не культуру, так как она для Украины имеет «стратегическое значение».



«У меня много ненависти и я не знаю, что с ней делать. Я вижу определенные факты… Я предлагаю принимать решения по культуре не только как выступление перед зрителем, а как стратегическую составляющую человека, благодаря которой она существует.

Когда говорят, что это неуместно… Не может быть неуместным это. Если посмотреть в бюджет, то можно за 15 минут найти минимум полмиллиарда гривен в не стратегических направлениях, дотируемых государством. Если говорят, что культура может подождать, то у меня рождается злость», – сказал Сеитаблаев.