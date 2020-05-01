 
 
Май 1st, 2020

Умер вице-премьер Крыма Королев. Причина не известна

павел королев Неожиданно умер вице-премьер Крыма  Павел Королев. Об этом сообщил глава региона  Аксенов.

«Сегодня утром скончался наш коллега, заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович», — сказал Аксенов перед заседанием оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, Королев был системным человеком, который сделал очень много для Крыма.

Причину смерти Аксенов не назвал.

22 февраля Королеву исполнилось 60 лет. С 2004 года он работал в различных подразделениях правительства РФ. В декабре 2016 года был назначен вице-премьером Республики Крым и в ноябре 2019 года, в связи с продлением срока полномочий глав РК, получил переназначение.

 

 

Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Россия, Украина ﻿
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