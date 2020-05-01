Май 1st, 2020

Умер барабанщик Тони Аллен — создатель афробита

В Париже на 80-м году жизни умер нигерийский барабанщик Тони Аллен.

Причиной смерти музыканта стала аневризма брюшной аорты, сообщает Pitchfork.

Тони Аллен, начавший играть на ударных с 18 лет, наравне с нигерийским мультиинструменталистом Фелой Кути считается пионером афробита — музыкального жанра, сочетающего африканские ритмы с элементами джаза и фанка.

В составе группы Фелы Кути, который заявлял, что без Аллена не было бы афробита, барабанщик записал в 1960-е — 1970-е годы более трех десятков альбомов.

Позже он перебрался в Париж и занялся сольной карьерой. Также он записывался с Шарлоттой Генсбур, Грейс Джонс, Air и Gonjasufi. В последние годы Тони Аллен наиболее активно сотрудничал с Дэймоном Албарном — в проектах The Good, the Bad & the Queen и Rocket Juice & the Moon.

Последний альбом Аллена «Rejoice», совместная запись с южноафриканским трубачом Хью Масекела, вышел в конце марта 2020 года.

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