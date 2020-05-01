Май 1st, 2020

Ученые обьяснили,почему с возрастом увеличивается масса тела

Ученые провели исследования и доказали,что с возрастом масса тела человека склонна увеличиваться . И дело не в еде.

Специалисты выяснили, почему с годами количество килограммов только прибавляется, а также из-за чего люди зрелого возраста не могут похудеть. Также медики напомнили, что избыточная масса тела приводит к развитию многих опасных заболеваний.



Недавно специалисты провели масштабный эксперимент, в котором участвовали около 50 добровольцев. За их весом ученые наблюдали около 13 лет.

Оказалось, что вне зависимости от того, сколько килограммов прибавил каждый участник, у всех людей было зафиксировано снижение липидного обмена жировой ткани. Скорость расщепления молекул жира уменьшилась, и он начинал быстро накапливаться в клетках.



Все испытуемые, которые не изменили свои пищевые привычки с возрастом, за годы эксперимента набрали до 20% от начальной массы тела. Ученые выяснили, что процессы в жировой ткани серьезно меняются с годами, и они не зависят от каких-либо факторов. Эти процессы и приводят к увеличению массы тела. Однако также специалисты выяснили, что контролировать массу тела можно не с помощью различных диет, а только благодаря физической активности.