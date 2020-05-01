Май 1st, 2020

Провал путинской реформы уже не возможно скрыть

Путинская конституционная реформа полностью провалилась. По словам военного эксперта, обнуление сроков действующего президента — это вовсе не то, ради чего все и затевалось.



Планировалось провести переформатирование вертикали власти, создав в России особый контрольный орган. С помощью этого органа Путина можно было бы вывести за рамки нынешней системы госуправления, но при этом оставив ему солидные полномочия.

Однако в итоге все пришлось отыгрывать назад.



Получается, что Путин проиграл везде, в том числе, и в аппаратной борьбе. Акелла в итоге не только промахнулся, но и захромал, причем, на все четыре лапы. Путин утратил легитимный статус практически среди всех общественных групп.

Практически — поскольку он все же остается легитимным для тех, чей статус непосредственно связан с его пребыванием на должности главы государства. Поэтому уже сейчас можно констатировать, что триумфальным возвращение Путина из схрона точно не будет. Он выйдет оттуда как побитая собака, если вообще выйдет.